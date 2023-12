Due sono i premi assegnati all’Epifanio Ferdinando

• alla classe 2B Liceo Scientifico Mesagne. Titolo del lavoro: Palermo non mi piaceva. Monologo interiore di due coscienze a una voce (docente referente prof.ssa Francesca Diviggiano)

• alla classe 3A Tecnico Tecnologico S. Pancrazio Salentino. Titolo del lavoro: Non sempre si vince (docente referente prof.ssa Fabiola Imbriani)

al concorso “Mi impegno per la legalità” promosso dalla Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, insediata presso il Consiglio regionale della Puglia, tramite la Sezione Biblioteca e Comunicazione istituzionale.

Le opere vincitrici sono state selezionate a cura della Commissione Esaminatrice composta dal dott. Vito Lagona (dirigente del Consiglio regionale della Puglia) e dalle prof.sse Liviana Basile e Caterina Madaro, segretaria la dott.ssa Rosy Luciano.

Il bando prevedeva la candidatura di opere letterarie o artistiche o digitali, ed era finalizzato alla promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani, per incentivare la partecipazione attiva nella lotta alla criminalità e alla corruzione. Era rivolto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado del territorio della Regione Puglia.

I temi da approfondire erano:

– conoscenza e lotta del fenomeno mafioso, della corruzione, delle forme di criminalità e illegalità;

– la prevenzione e il contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura;

– gestione dei beni confiscati, con particolare riferimento all’uso sociale;

– vittime della mafia e dei fenomeni criminosi.