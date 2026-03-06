Un evento di caratura internazionale si appresta a trasformare la Selva di Fasano nell’epicentro della musica contemporanea. Il prossimo 31 luglio, il Minareto ospiterà il concerto esclusivo di Cory Henry, accompagnato dai suoi fedelissimi The Funk Apostles. Quella fasanese sarà l’unica data nel Sud Italia del tour 2026, un appuntamento imperdibile che conferma la città di Fasano come crocevia d’eccellenza per i grandi eventi musicali.

Organizzato da Bari in Jazz in sinergia con il Comune di Fasano, il concerto rappresenta un viaggio sensoriale che abbatte i confini di genere. Cory Henry, artista che ha segnato l’evoluzione del jazz moderno, presenterà un progetto capace di fondere R&B, soul, gospel e Afrobeat in un sound futuristico e travolgente.

Definito un prodigio della tastiera e dell’organo Hammond, Henry ha iniziato la sua carriera a soli 6 anni sullo storico palco dell’Apollo Theatre di Harlem. Dopo la consacrazione mondiale con gli Snarky Puppy, ha collaborato con giganti della musica come Bruce Springsteen, The Roots e P. Diddy.

Il tour 2026 celebra un artista all’apice del successo, reduce dal trionfo ai Grammy Awards 2025, dove il suo ultimo lavoro discografico, “Church”, è stato premiato come Best Roots Gospel Album. Dalle strade di Brooklyn ai palcoscenici mondiali, la sua musica è oggi una testimonianza di dedizione pura e innovazione costante.

Per incentivare la partecipazione e premiare la programmazione, è prevista una scontistica dedicata per l’acquisto anticipato:

• Online su Ticketone: € 30,00 + diritti di prevendita

• Al botteghino (sera dell’evento): € 40,00

Ufficio Stampa

Città di Fasano