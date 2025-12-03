La fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa in Puglia il 29-30 e 31 Dicembre toccando le città di Taranto Lecce e Bari.

Fra i 10.000 tedofori scelti dall’organizzazione, avrà l’onore di portare “la sacra fiamma olimpica” anche il nostro atleta brindisino Gianluca Rizzi, di 14 anni.

Gianluca frequenta il primo anno del liceo classico Marzolla di Brindisi nella sezione quadriennale, ha sempre praticato con passione tante attività sportive, dal basket alla vela presso la Lega di Brindisi, attualmente si allena con Carmine Musumeci presso MSFitness e nuota con la Delfinia di Gino Cavaliere.

Per la famiglia Rizzi è una tradizione che si rinnova, esattamente 20 anni fa anche il padre Gigi ha portato la fiaccola di Torino 2006 nella tappa brindisina dal Villaggio Pescatori al Monumento al Marinaio, in compagnia dei nostri maratoneti Giacomo Leone ed Ottavio Andriani.