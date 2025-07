A Brindisi, rispetto alla decarbonizzazione e a un futuro fondato sulle fonti rinnovabili e sull’innovazione, ma soprattutto facendo tesoro dei tanti errori commessi nel passato, si continua, invece e purtroppo, a fare passi indietro, con personaggi che lucrano sulla pelle dei cittadini e su una sana economia del territorio.

Il governo “regala” a Edison 35 milioni di euro non concessi nel piano nazionale di ripresa e resilienza, senza i quali la società aveva dichiarato che non avrebbe portato a termine il suo progetto, quello di costruire un deposito di GNL, che nella sostanza è anche un rigassificatore.

Alcuni rappresentanti istituzionali e di forze politiche e sociali hanno prospettato altre “delizie” come la proposta di ospitare nel nostro porto la nave rigassificatrice rifiutata da Taranto per non parlare della candidatura ad ospitare una centrale nucleare.

Per parlare di tutto questo e delle alternative che sono presenti nei programmi di industrializzazione e nei progetti che ad essi si possono aggiungere per il futuro del territorio e del porto, è, appunto, convocata una conferenza stampa delle sottoscritte e associazioni per venerdì 25 luglio alle 18 presso la sede del WWF in via Bastioni San Giorgio 64

Con la presente invitiamo tutte le forze politiche e sociali sensibili ai problemi di questo territorio e al suo reale sviluppo.

Italia Nostra Brindisi, Legambiente circolo Tonino Di Giulio Brindisi, WWF Brindisi, A., Forum Ambiente Salute e Sviluppo, No al Carbone, Puliamo il mare Brindisi, Associazione “Vogatori Remuri Brindisi.