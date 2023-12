“La Villa Incantata” di Ostuni accende le feste di Natale nella città bianca con appuntamenti speciali che allietano famiglie, grandi e piccini, in un percorso luminoso e sensoriale che rende magica l’atmosfera di questo fine dicembre. Tra luminarie artistiche e d’autore, dalle quali lasciarsi incantare nella cornice della villa comunale Sandro Pertini, e che saranno disponibili fino a domenica 7 gennaio, è entrato ormai nel vivo anche il calendario degli eventi e delle iniziative.

Il prossimo appuntamento è il 23 dicembre, con le magie di giocoleria de “Il Grande Lebusky”. Dopo il successo dello scorso weekend, animato dal teatro delle ombre di Silvio Gioia e dalle note della musica folk del “Marisa Conte quartet”, sabato 23 gli spettatori potranno incantarsi e lasciarsi contagiare dalle risate che il “Il Grande Lebusky” saprà instillare nel pubblico con il suo teatro di strada. Forte di tanti anni di esperienza nelle maggiori piazze italiane, questo personaggio eccentrico e stravagante – tutto “made in Puglia” – saprà catturare l’attenzione dei presenti trascinandoli nel suo mondo bizzarro, con le sue abilità clownesche artisticamente mescolate a fini tecniche circensi. Dalla giocoleria all’equilibrismo acrobatico, spesso in compagnia di una piccola mini-bici “Graziellina” alta solo 30 centimetri, il Grande Lebuksy gioca con clave e torce con fare da clown, parodia dell’uomo comune e dei suoi comportamenti. Piace a grandi e piccoli, e certamente non si può perdere passeggiando tra luci e mercatini.

L’appuntamento successivo sarà mercoledì 27 con il mimo Saeed Fekri; venerdì 29 dicembre lo spettacolo sui trampoli di “Silvano show” animerà la scena, e sabato 30 dicembre si chiude con il clown “Robertino”.

E come ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, e durante i giorni festivi, “La Villa Incantata” offre anche gli immancabili mercatini natalizi, con postazioni gastronomiche e di artigianato strategicamente preziose per idee regalo e doni di Natale, con un’attenzione particolare ai prodotti tipici. L’iniziativa, quest’anno giunta alla terza edizione, si inserisce nell’ambito della rassegna Estensioni Music & Light Festival 2023, ideata e organizzata da Idea Show, con il sostegno del Comune di Ostuni e di Regione Puglia e PugliaPromozione.

Tutti gli eventi e gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito e hanno inizio a partire dalle ore 18.30.

Ufficio stampa

Estensioni Music & Light Festival