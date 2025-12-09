Cinque vittorie consecutive, primato della classifica agganciato e un entusiasmo dilagante che circonda tutto l’ambiente biancoazzurro. La Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi non vuole smettere di correre, raggiungere nuovi record positivi e festeggiare insieme ai propri tifosi. In occasione del girone di ritorno, al via dal 4 gennaio del 2026, è attiva la possibilità di diventare un abbonato biancoazzurro e godersi la passione e il calore del PalaPentassuglia pronto a trascinare la propria squadra a traguardi e obiettivi importanti.

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE: da questa mattina alle ore 10:00 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento valido per il girone di ritorno Serie A2 2025/26, a partire da €119 in tribuna verde per assistere alle seguenti partite:

MATCH IN PROGRAMMA:

• Valtur Brindisi vs Tezenis Verona | domenica 4 gennaio 2026 ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Urania Milano | sabato 17 gennaio 2026 ore 20:30

• Valtur Brindisi vs Unicusano Avellino Basket | domenica 25 gennaio 2026 ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Gruppo Mascio Bergamo | domenica 8 febbraio 2026 ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Liofilchem Roseto | domenica 15 febbraio 2026 ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Reale Mutua Torino | sabato 21 febbraio 2026 ore 20:30

• Valtur Brindisi vs RSR Sebastiani Rieti | sabato 21 marzo 2026 ore 20:30

• Valtur Brindisi vs Bi.Emme Service Libertas Livorno | sabato 4 aprile 2026 ore 20:30

• Valtur Brindisi vs Flats Service Fortitudo Bologna | domenica 12 aprile 2026 ore 18:00

• Valtur Brindisi vs Crifo Wines Ruvo di Puglia | domenica 26 aprile 2026 ore 18:00

*data e ora potrebbero subire variazioni per esigenze televisive.

Abbonarsi conviene ed è sempre vantaggioso rispetto al costo delle singole partite acquistate singolarmente. Inoltre con l’acquisto dell’abbonamento si ottiene il diritto di prelazione su eventuali partite di post season.

Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva.

Si ricorda che le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):

CATEGORIA A+: 4 PARTITE *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 7 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 4 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 4 PARTITE *(a partire da €10)

MODALITÀ DI ACQUISTO:

• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio

ASSISTENZA E NEW BASKET STORE

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 392-9554379. NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi