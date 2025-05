Il Mediaporto di Brindisi, ex Biblioteca Provinciale, ha avviato da mesi un processo di costituzione dell’osservatorio e innovazione per il contrasto alla povertà culturale/educativa: il Ministero dei Sogni. L’ambizioso progetto, il più vasto e organico nel suo genere presentato nel territorio brindisino negli ultimi anni, affonda le sue radici nel progetto Community Library della Regione Puglia e ora si muoverà grazie ad una cordata virtuosa di tutti gli enti interessati. Il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, unitamente alla Consigliera Provinciale con delega alla cultura Rosalia Fumarola, ha invitato i Sindaci dei Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico, Oria, San Michele Salentino, Torre S. Susanna, Carovigno, Mesagne, Francavilla F.na, San Vito Dei Normanni, Erchie e Ceglie Messapica a un momento celebrativo da condividere insieme per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa che di fatto dà avvio al Ministero dei Sogni.

“E’ un tema cruciale – ha affermato il Presidente della Provincia Matarrelli – abbiamo in animo di investire, in termini di rapporti con il territorio, affinché la povertà culturale possa essere sconfitta. Undici comuni, la provincia di Brindisi, società Santa Teresa, Teatro Verdi e molte altre associazioni e società pubbliche oggi sottoscrivono un protocollo d’Intesa che dà avvio ad un lavoro di ascolto e monitoraggio per comprendere i bisogni reali e per pianificare strategie che mettono al centro dell’agire delle Istituzioni i giovani.

“E’ un giorno importante – ha aggiunto il referente culturale di Mediaporto Luigi D’Elia. È dedicato in particolare ai Comuni che hanno deciso di aderire all’Osservatorio provinciale che oggi si ramifica seguendo le esigenze e i bisogni delle ragazze dei ragazzi di ogni singolo comune”.

“La società Santa Teresa – ha concluso l’Amministratore unico di Santa Teresa s.p.a. Giovanni Luca Aresta – si propone sempre di più come punto di riferimento nell’ambito della cultura sull’intero territorio. Senz’altro l’operazione Ministero dei Sogni contribuisce ad arricchire questa esperienza tra i giovani che hanno più bisogno di interesse e attenzione da parte di tutti”.