Proseguono le interessanti iniziative nella città di Ostuni: dal 23 dicembre 2023 fino al 6 gennaio 2024 presso la Chiesa del Carmine, in Largo Maria Santissima del Carmine, si terrà la nona edizione della mostra “Il mio Presepe”, a cura dell’Associazione “Ostuni è…” e con il patrocinio del Comune di Ostuni e dell’Arciconfraternita del Carmine.

La mostra è un invito a tutti per poter ammirare un’arte differente, cioè quella di creare un presepe dal nulla, anche con materiali vari e di riciclo. È un appuntamento annuale e globale del territorio, dedicato alla riflessione ed al confronto sull’arte del presepe, iniziando dal primo presepe vivente di San Francesco fino al nostro tempo.

L’evento è promosso dall’associazione “Ostuni è…” in collaborazione con tanti appassionati di quest’arte presepiale. Si vuole dunque unire, in un’unica mostra, tanti amici e soci, che siano provetti, o ne abbiano la passione, oppure lo facciano per mestiere; che siano piccoli o adolescenti oppure adulti e pensionati.

All’interno della mostra, oltre ai presepi, vi saranno alcuni pannelli con le cartoline di auguri di Natale del secolo scorso e, inoltre, alcuni pannelli delle foto dei presepi a cura del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

“Per il nono anno consecutivo si rinnova un appuntamento del Natale ostunese con la mostra ‘Il mio presepe’, quest’anno in particolare con gli ottocento anni dal primo presepe costruito da San Francesco d’Assisi. È la mia prima volta da presidente di questa associazione e devo dire che sono orgoglioso di tutti i soci che, con un ottimo gioco di squadra, si sono dati da fare per realizzare e sistemare i presepi rendendo la mostra un’autentica meraviglia. Sono inoltre felicissimo di questo connubio con l’Arciconfraternita del Carmine e il Consiglio Comunale dei Ragazzi: segno che l’unione fa la forza e che, insieme, si possono realizzare grandi cose per la nostra città. Auguro a tutti gli ostunesi, e non solo, un felice Natale e uno splendido 2024”: queste le parole del presidente dell’associazione “Ostuni è…”, Daniele Martini.

La mostra si potrà ammirare dalle ore 17:30 fino alle ore 20:30 con ingresso libero.

INFORMAZIONI:

Mostra “Il mio presepe” 9^ edizione

dal 23 dicembre 2023 fino al 6 gennaio 2024

Inaugurazione sabato 23 dicembre 2023 ore 18:00

Chiesa del Carmine

Largo Maria Santissima del Carmine – Ostuni (BR)

dalle ore 17:30 fino alle ore 20:30

Ingresso libero

Sito: https://associazioneostunie.blogspot.com