Il Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo ospiterà venerdì 6 giugno, dalle ore 15:00 alle 17:00, lo stakeholder meeting del progetto europeo ACTION – Increasing Coastal Ecosystem Resilience to Climate Change, finanziato dal Programma Interreg Italia–Croazia 2021–2027. L’incontro, dal titolo “Cambiamenti climatici e Territori: Strategie Locali per un Futuro Sostenibile”, si terrà presso la sede del GAL Alto Salento (C.da Li Cuti, ex SS16 – Ostuni) e riunirà esperti, istituzioni, scuole e operatori locali per un confronto sulle sfide poste dal cambiamento climatico e sulle strategie concrete per rafforzare la resilienza del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività del progetto ACTION, che coinvolge quattro aree pilota tra Italia e Croazia e otto partner internazionali. Tra questi, il Comune di Ravenna (capofila), l’Autorità dei Parchi del Delta del Po, l’Università di Bologna, l’Istituto Delta di Ecologia Applicata, il Parco Dune Costiere, il Parco Naturale Vransko Jezero, l’Istituto Ruđer Bošković e la Città di Ploče. Il progetto mira a rafforzare la resilienza delle aree costiere, con azioni di analisi, sensibilizzazione e formazione, coinvolgendo in particolare i giovani e gli attori locali.

Il programma dell’incontro, pensato per promuovere il dialogo tra gli stakeholder su questi temi, prevede gli interventi di esperti, autorità locali e professionisti del settore. Tra gli argomenti principali: agricoltura resiliente, il programma FAO – GIAHS (Globally Important Agricultural Heritage Systems) e le buone pratiche di adattamento al cambiamento climatico.

L’evento inizierà con i saluti istituzionali a cura di Annarita Angelini, Presidente del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo. A seguire, Michele Lastilla, Direttore del Parco, presenterà il progetto ACTION, fornendo una presentazione delle attività in corso e degli obiettivi principali.

Successivamente, il focus si sposterà sul tema dell’agricoltura resiliente e il programma FAO – GIAHS, con l’intervento di Mauro Agnoletti, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico (PRIS).

A conclusione, ci sarà una tavola rotonda con la partecipazione di diversi esperti e rappresentanti istituzionali. Parteciperanno Angelo Pomes, Sindaco di Ostuni, Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano, Cristina Monti, Membro del comitato di sorveglianza del Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia, Valerio Palasciano, Project Manager presso Tecnopolis PST, Francesco Paolo Fanizzi Professore presso l’Università del Salento, Bonaventura Cucci, Presidente del GAL Alto Salento, Natale Palmisano, Dirigente scolastico dell’I.T. Pantanelli-Monnet, Michele Trotti, Docente presso lo stesso Istituto, Domenico Ragno, Membro dell’Associazione Nazionale Restauro Forestale e operatori locali che aderiscono alla CETS.

L’incontro rappresenta un momento chiave per costruire una rete di confronto e collaborazione tra istituzioni, ricerca e territorio, contribuendo attivamente alla definizione di strategie locali per un futuro più sostenibile.