Il Partito Democratico della provincia di Brindisi accoglie con particolare favore la firma del Protocollo d’intesa per il rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto all’intermediazione illecita, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro forzato nel territorio brindisino, sottoscritto questo pomeriggio in Prefettura dal Prefetto Aprea, dal Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e dai rappresentanti della Procura della Repubblica insieme a un’ampia rete di soggetti istituzionali, economici e sociali.

Si tratta di un atto di grande rilievo politico e civile, che consolida in maniera concreta l’azione dello Stato e degli enti territoriali nella lotta al caporalato e alle infiltrazioni criminali nei settori produttivi, con particolare riferimento a quelli più vulnerabili come agricoltura e turismo. Il Protocollo segna un passaggio importante verso un modello di sviluppo fondato sulla legalità, sulla tutela dei diritti, sulla sicurezza e sulla piena dignità del lavoro.

Il PD brindisino apprezza in modo particolare l’impostazione integrata dell’intesa, che combina strumenti di prevenzione, controllo e assistenza: dalla Carta dei Diritti al Camper del Lavoro, dai presìdi di accoglienza al Polo Sociale Integrato, fino al rafforzamento dei controlli congiunti e all’attivazione di servizi di trasporto sicuri per i lavoratori. Un dispositivo che rimette al centro le persone, in particolare quelle esposte a maggiori condizioni di fragilità, e costruisce un’infrastruttura stabile di protezione sociale.

In un contesto segnato da fatti allarmanti, come l’incendio doloso di immobili destinati all’accoglienza dei lavoratori migranti, questo Protocollo assume un valore ancora più significativo: rappresenta una risposta chiara e corale contro ogni tentativo di alimentare sfruttamento, illegalità e marginalizzazione. Le istituzioni dimostrano così di saper fare fronte comune.

La Federazione provinciale del Partito Democratico di Brindisi seguirà con attenzione l’attuazione delle misure previste, auspicando che il lavoro della Cabina di regia e il sistema dei controlli producano esiti concreti e verificabili, a beneficio dei lavoratori, delle imprese sane e dell’intera comunità. Legalità e giustizia sociale restano, per noi, i cardini imprescindibili di ogni strategia di sviluppo.

