Nella affascinante cornice della Masseria Montenapoleone a Pezze di Greco (Fasano) la sera di giovedì 11 dicembre, grande successo per lo spettacolo teatrale “Il Pranzo di Babette” voluto da Puglia Culture per celebrare la forte sinergia tra cultura e turismo eno-gastoronomico.

Lo spettacolo prodotto dalla compagnia Teatro delle Forche con la regia di Enzo Toma e la drammaturgia di Francesco Niccolini, ha visto in scena un cast d’eccezione: Angela De Gaetano, la incantevole Babette, Giancarlo Luce, l’ecclettico Papin, e gli eccellenti Francesco Gravino, Altea Chionna e Giovanna Carelli.

Straordinario il contributo “narrativo” dello chef della Masseria Montenapoleone, Mauro Notarpietro, che ha ideato un menu che rispetta l’obiettivo di Babette di donare leggerezza e un sentimento di ecumenicità a tutti i commensali e che, al tempo stesso, ha accompagnato gli estasiati spettatori in un viaggio nella poesia della gastronomia pugliese.

I prodotti della Puglia sono stati il centro di questa operazione, il rispetto di questi ed il rispetto del territorio sono la base di questo lavoro che con umiltà descrive, tramite il gusto, l’imponderabile operazione che fa ogni artista che sia tale, che dipinga, scolpisca, scriva, reciti o cucini.

Il Pranzo di Babette” non è stato semplicemente uno spettacolo, ma una vera e propria fusione tra teatro e alta gastronomia locale. L’opera ha trasformato il racconto del cibo e della cultura in un’esperienza viva e indimenticabile, esaltando in modo sublime lo spirito dei “GUSTI Tales”.

La performance ha dimostrato come le arti performative sono uno strumento potente per la promozione del patrimonio enogastronomico e culturale del territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza sensoriale e narrativa completa che va oltre la semplice degustazione o visione.

Lo spettacolo è stato programmato nell’ambito del progetto GUSTI, finanziato dal Programma Interreg Croazia Italia 2021/27 ed attuato da Puglia Culture, in collaborazione con il Comune di Fasano e Tecnopolis, che mira a valorizzare le potenti intersezioni del settore culturale e creativo attraverso innovative attività di storytelling e performance, incarnando perfettamente l’approccio al turismo eno-gastronomico, come un fenomeno sempre più esperienziale e di grande successo in Puglia e nel mondo.

Sempre nell’ambito del progetto GUSTI mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre l’IISS L. da Vinci e l’ITET G. Salvemini di Fasano metteranno in scena gli esiti di 2 laboratori a loro affidati da Puglia Culture sullo stesso tema della relazione tra cultura e turismo eno-gastronomico.

Mercoledì 17 dicembre al Teatro Sociale di Fasano l’IISS L. da Vinci porta in scena “I Dialoghi del gusto. L’uomo e il cibo: dall’agorà greca a Piazza Ciaia”. Si tratta di un affascinante spettacolo che esplora il profondo e storico legame tra l’essere umano e il cibo, dalle antiche tradizioni dell’agorà greca fino ai sapori contemporanei. Lo spettacolo, con ingresso gratuito, vedrà due repliche: alle 11:30 e alle 21:00 e vedrà in scena gli studenti dell’Istituto scolastico nelle vesti di attori e danzatori, con la partecipazione del gruppo folkloristico “U Panaridde” di Pezze di Greco.

Giovedì 18 dicembre presso l’ITET G. Salvemini, a partire dalle ore 19:00 si terrà l’evento “Rosso Ramasola”: un percorso multidisciplinare di approfondimento, che spazierà dalle degustazioni guidate a momenti di riflessione culturale attraverso video proiezioni e fotografie. Sarà inoltre attiva la web radio per commenti e interazioni.

Anche queste due iniziative che coniugano gastronomia, formazione e convivialità sono aperte al pubblico e con ingresso libero