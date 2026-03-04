Nel pomeriggio di ieri (martedì 3 marzo) il Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, ha visitato il Presidio logistico operativo territoriale di Protezione civile della Regione Puglia attivo dal 2022 in provincia di Brindisi e dove ha sede il Coordinamento provinciale del volontariato di Protezione civile.

Accompagnato dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Chiara Protopapa, Dirigente dell’Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, il Prefetto ha incontrato il presidente del Coordinamento provinciale del volontariato, Giannicola D’Amico, e il Consiglio Direttivo dello stesso organismo, visitando la struttura presso la quale sono presenti uffici, sala conferenze e formazione e magazzini utilizzati durante tutto l’anno per le attività istituzionali della Regione Puglia e per le attività a supporto del volontariato, oltre che la sala decisioni, la sala operativa e sala radio, e la foresteria che sono utilizzate in caso di emergenza. Presso la stessa struttura sono dislocati numerosi mezzi operativi e attrezzature per le emergenze.

La struttura è attiva ogni estate durante la campagna Anti-Incendio Boschivo e coordina le attività di monitoraggio delle aree a rischio incendio e le attività di gemellaggio tra regioni, ed è pronta ad essere attivata per qualsiasi criticità che dovesse verificarsi sul territorio provinciale. Il Presidio logistico operativo territoriale di Montalbano ha svolto anche un ruolo fondamentale per le attività di supporto alle forze dell’ordine e di assistenza alla popolazione durante il G7 del 2024.

Il Prefetto, in conclusione alla visita, ha espresso grande soddisfazione per la presenza sul territorio provinciale di un simile presidio e ha rivolto apprezzamenti al volontariato di Protezione civile che, da sempre, nell’intera provincia fornisce un supporto fondamentale a tutto il sistema di Protezione civile ad ogni livello.