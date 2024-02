Il dottor , Presidente della Provincia di Brindisi, si prepara a tagliare il nastro inaugurale per la seconda edizione del Salotto del Terzo Istituto Comprensivo, un evento che promette di essere un vivace crocevia tra cultura, istruzione e istituzioni locali. La cerimonia, fortemente voluta dal Dirigente scolastico, la professoressa Adelaide D’Amelia, si annuncia come un’occasione di incontro per numerose personalità del mondo culturale, sociale, politico e artistico.

Uno dei momenti clou dell’evento sarà l’intervista del Presidente della Provincia, Matarrelli, condotta dagli alunni della scuola secondaria di I grado “San Francesco”. Gli studenti affronteranno tematiche riguardanti l’ultimo evento culturale appena concluso su “Caravaggio e il suo tempo”, nonché l’anticipazione della nuova mostra che aprirà a giugno: ““G7 – Sette Secoli D’arte Italiana” “. Questa esposizione ambiziosa e internazionale si propone di esplorare l’evoluzione dell’arte attraverso sette secoli, presentando opere di maestri del calibro di Giotto, Donatello, Tiziano, Leonardo Da Vinci, Antonello Da Messina, Raffaello, Caravaggio, Bernini, Canova, Boldini, Pino Pascali e altri.

Non è un caso che questa iniziativa sarà presentata anche alla prestigiosa Fiera del Turismo di Berlino, segno tangibile del suo impatto e della sua risonanza a livello globale.

L’apertura di un dialogo diretto tra il Presidente della Provincia e gli studenti non solo rafforza il legame tra istituzioni educative e amministrazione locale, ma offre anche agli studenti un’opportunità unica di apprendimento e coinvolgimento attivo nella vita culturale e civica della comunità.

Il Salotto del Terzo Istituto Comprensivo si presenta dunque come un’importante iniziativa che non solo celebra l’arte e la cultura, ma promuove anche la partecipazione dei giovani cittadini, contribuendo così a costruire un tessuto sociale e culturale più ricco e inclusivo per la provincia di Brindisi e oltre.

Appuntamento mercoledì 28 febbraio nella scuola secondaria di I grado “San Francesco d’Assisi” a Francavilla Fontana alle ore 11:00.