Una grande partecipazione di sindaci e amministratori locali da tutta Italia ha coronato l’esordio nazionale della Guida dei Comuni Sostenibili italiani edizione 2025/2026.

Al Caffè Letterario del Salone Internazionale del Libro di Torino, giovedì 15 maggio, si sono riuniti primi cittadini e amministratori pubblici da ogni parte del Paese per condividere buone pratiche di sostenibilità, idee e progetti per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile dei territori, a partire da un turismo rispettoso di luoghi e comunità.

A rappresentare la Provincia di Brindisi, il Comune di Mesagne e la Regione Puglia il Presidente della Provincia Toni Matarrelli che, nel corso della sessione, ha raccontato alcune tra le esperienze virtuose pugliesi in materia di riuso delle acque reflue depurate nei diversi settori, frontiera che permetterà di abbattere le quantità di risorse idriche disperse a beneficio dell’agricoltura di qualità.

La Guida dei Comuni Sostenibili italiani intende contribuire alla crescita della sensibilità verso argomenti e temi che da qualche anno trovano spazio nella nostra Costituzione: un turismo sostenibile vuol dire un turismo non estraneo ai territori e alle persone che li vivono, ma in armonia con l’ambiente e l’ecosistema. L’edizione 2025/2026 della Guida nasce per ispirare e guidare chi intende intraprendere questo percorso proposto dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite, arricchendo anche quello di chi lo sta già intraprendendo.