Questa mattina il Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli ha accolto nella sede di via De Leo il nuovo Questore di Brindisi, il dott. Augusto Montaruli.

“Brindisi è una provincia sotto tanti aspetti impegnativa – ha dichiarato il Questore a margine dell’incontro – da parte mia ci sarà il massimo impegno nel portare avanti il lavoro ottimamente svolto dai questori che mi hanno preceduto. La collaborazione con gli enti del territorio rappresenta la base imprescindibile per un lavoro sinergico e proficuo”. Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Matarrelli che, augurandogli buon lavoro e dandogli un sincero benvenuto a nome delle istituzioni e delle comunità che rappresenta, si è detto pronto ad intraprendere questo percorso di collaborazione per il bene del territorio in termini di crescita e sicurezza.