“La comunità politica della lista Per la Puglia è più viva e propositiva che mai ed è pronta a strutturarsi in tutte le province”. Così il presidente del gruppo consiliare Ruggiero Passero al termine dell’assemblea della lista Per la Puglia nella sede del consiglio regionale.

“Quello odierno – afferma Passero – è stato un incontro positivo, partecipato ed animato dalla voglia di proseguire lo straordinario percorso avviato alle scorse elezioni regionali che hanno visto la nostra lista come terza più suffragata della coalizione di centrosinistra. Il contributo di Per la Puglia per l’elezione di Antonio Decaro a presidente della Regione è stato fondamentale, ma ora bisogna continuare. La partecipazione di tutti i rappresentanti del nostro gruppo consiliare, ma soprattutto di amministratori e simpatizzanti provenienti da ogni parte della Puglia rappresenta al meglio la vitalità di un progetto che si fonda sull’ascolto delle comunità e sulla praticità delle azioni da mettere in campo per lo sviluppo della Puglia”.

“Per rendere più incisiva la nostra azione politica – prosegue Passero – la volontà è quella di radicare Per la Puglia in modo strutturato su tutti i territori provinciali. Nelle prossime settimane sarà approvato uno statuto che disciplinerà la partecipazione e la nostra azione politica sui territori”.

“Siamo pronti a dialogare con chiunque voglia parlare di politica in modo concreto, mostrando attenzione alle problematiche dei territori. Quello che stiamo vivendo è l’avvio di una stagione di rinnovata crescita per la nostra Regione. Per la Puglia – conclude Passero – ha la volontà di recitare un ruolo da protagonista già a partire dai prossimi appuntamenti elettorali amministrativi”.