Prosegue con un ospite d’eccezione il calendario de Il Ritmo delle Cose, la nuova rassegna promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano nell’ambito del progetto Galattica – Rete Giovani Puglia.

Dopo il grande successo della data inaugurale di venerdì 21 novembre, che ha visto il CiaiaLab – Laboratorio Urbano trasformarsi in un’acclamatissima arena di crescita personale con Nicoletta Romanazzi, la mental coach di atleti olimpici come Marcell Jacobs, la rassegna è pronta per il suo secondo, attesissimo appuntamento.

Domenica 30 novembre alle ore 17.30, la rassegna si sposta presso “I Portici” – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia, per accogliere CRISTIANO GODANO.

Il carismatico frontman dei Marlene Kuntz, una delle band più influenti del rock italiano, sarà protagonista dell’incontro “Parole e Musica”. Godano dialogherà con Sabrina Morea toccando i temi della sua trentennale carriera musicale e della sua esperienza come scrittore. La conversazione si alternerà a momenti emozionanti di musica dal vivo, in cui l’artista eseguirà brani tratti dal repertorio dei Marlene Kuntz e dalla sua produzione solista.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è curato dall’Associazione “Dante Alighieri” con la collaborazione di “Artistema”, sotto la direzione artistica di Paki Palmieri e Nikaleo.

Questo evento è realizzato nell’ambito della programmazione più ampia del progetto «Galattica – Rete Giovani Puglia» e delle attività del “Nodo di Fasano”, in collaborazione tra gli Assessorati alle Politiche Giovanili di Comune e Regione Puglia, e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione della Puglia.

Ingresso libero.

