November 26, 2025
Nov 26, 2025    Posted by    news

Prosegue con un ospite d’eccezione il calendario de Il Ritmo delle Cose, la nuova rassegna promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Fasano nell’ambito del progetto Galattica – Rete Giovani Puglia.

Dopo il grande successo della data inaugurale di venerdì 21 novembre, che ha visto il CiaiaLab – Laboratorio Urbano trasformarsi in un’acclamatissima arena di crescita personale con Nicoletta Romanazzi, la mental coach di atleti olimpici come Marcell Jacobs, la rassegna è pronta per il suo secondo, attesissimo appuntamento.

Domenica 30 novembre alle ore 17.30, la rassegna si sposta presso “I Portici” – Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia, per accogliere CRISTIANO GODANO.
Il carismatico frontman dei Marlene Kuntz, una delle band più influenti del rock italiano, sarà protagonista dell’incontro “Parole e Musica”. Godano dialogherà con Sabrina Morea toccando i temi della sua trentennale carriera musicale e della sua esperienza come scrittore. La conversazione si alternerà a momenti emozionanti di musica dal vivo, in cui l’artista eseguirà brani tratti dal repertorio dei Marlene Kuntz e dalla sua produzione solista.
L’evento, a ingresso libero e gratuito, è curato dall’Associazione “Dante Alighieri” con la collaborazione di “Artistema”, sotto la direzione artistica di Paki Palmieri e Nikaleo.

Questo evento è realizzato nell’ambito della programmazione più ampia del progetto «Galattica – Rete Giovani Puglia» e delle attività del “Nodo di Fasano”, in collaborazione tra gli Assessorati alle Politiche Giovanili di Comune e Regione Puglia, e ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione della Puglia.
Ingresso libero.

Ufficio Stampa
Città di Fasano

