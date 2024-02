Conoscere e comprendere i valori della Costituzione Italiana sin da bambini. Questo è l’obiettivo del club “Rotary Brindisi Appia Antica” che ieri ha avviato in città, presso l’istituto Comprensivo Bozzano-Centro, il progetto “Una sana e robusta Costituzione”. L’avvocato Daniela Passaro (presidente del Rotary Club Brindisi Appia Antica) e l’avvocato Silvio Molfetta hanno illustrato ai piccoli alunni i primi tre articoli della nostra Carta, soffermandosi sul principio dell’uguaglianza tra i cittadini e su quelli che sono i fondamenti della nostra Repubblica. Si è partiti con gli alunni delle quinte classi della scuola primaria, ma si proseguirà coinvolgendo anche le quarte classi.

Si tratta di un’iniziativa, già sperimentata in altri comuni della provincia, attraverso la quale si intende spiegare in termini semplici ed immediati le basi del nostro ordinamento. I ragazzi hanno dimostrato interesse e curiosità per la materia e posto tante domande a cui i loro “maestri di diritto per un giorno” hanno risposto con entusiasmo.

Nei prossimi appuntamenti, che si svolgeranno nello stesso Istituto nel mese di Febbraio, si proseguirà snocciolando i successivi articoli della Costituzione.