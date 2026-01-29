: Nella mattinata odierna si è tenuto il primo degli incontri richiesti nei giorni scorsi dalle Segreterie Provinciali del Sindacato Autonomo di Polizia di Lecce, Brindisi e Taranto con tre autorevoli esponenti politici della Maggioranza, rappresentanti del territorio pugliese.

Una delegazione delle tre Segreterie Provinciali ha incontrato il Sen. Roberto Marti – Segretario Regionale della Lega Salvini Premier Puglia, al quale i rappresentanti del SAP hanno evidenziato le criticità dei presidi di Polizia delle tre province ionico-salentine con particolare attenzione alla cronica mancanza di nuove assegnazione di personale registrata negli ultimi tempi.

Nel corso del confronto il sindacato ha presentato dati e statistiche reali che certificano un preoccupante calo numerico del personale della Polizia di Stato sul territorio. Oltre alla carenza organica attuale è stata evidenziata la proiezione per il prossimo triennio che appare critica a causa dei numerosi collocamenti a riposo per limiti di età previsti.

