Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha proceduto oggi alla nomina di due nuovi assessori comunali, nell’ambito del percorso di rilancio politico e amministrativo annunciato nei giorni scorsi.

I nuovi componenti della Giunta sono:

• Bernadette Giovene, Assessora con delega alla solidarietà e politiche sociali, servizi educativi, politiche giovanili, partecipazione e pari opportunità, servizi demografici;

• Salvatore De Stradis, Assessore con delega agli affari legali – contenzioso, finanziamenti comunitari – PNRR, patrimonio, contratti, gare e appalti.

La scelta dei due nuovi assessori – figure che per esperienza, competenza ed equilibrio garantiranno continuità e nuovo impulso all’azione dell’Amministrazione – consente di ripristinare pienamente l’operatività della Giunta Comunale, come già preannunciato dal primo cittadino nella conferenza stampa di sabato scorso.

“Il momento che stiamo attraversando – dichiara il sindaco Angelo Pomes – richiede senso di responsabilità e uno sguardo al futuro della città. Abbiamo il dovere di andare avanti, di portare a termine i tanti progetti in corso e di farlo con una squadra coesa, esperta, determinata e al servizio esclusivo della comunità ostunese. “

“Ringrazio Bernadette Giovene e Salvatore De Stradis – conclude Pomes – che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità e di condividere con me un’idea di città moderna, inclusiva, rispettosa delle esigenze dei cittadini e capace di costruire opportunità per tutti.”

L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno per garantire continuità istituzionale, trasparenza e centralità delle esigenze dei cittadini nelle scelte strategiche per il futuro della città.