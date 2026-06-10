Il sindaco Marco Marra interviene con un lungo comunicato diffuso attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ufficiale, rivolto alla cittadinanza di Cellino San Marco.

Nel messaggio, il primo cittadino ripercorre il percorso amministrativo dall’inizio del mandato, richiamando il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale e le difficoltà affrontate nel corso degli anni. L’impostazione del testo è quella di una comunicazione istituzionale che punta a ribadire continuità, responsabilità e tenuta dell’azione di governo.

Il passaggio centrale riguarda la decisione di procedere all’azzeramento delle deleghe assessorili, con successiva ridefinizione degli incarichi di giunta. Una scelta motivata dal sindaco con l’esigenza di rafforzare coordinamento, coesione e capacità operativa dell’ente in una fase definita particolarmente significativa, segnata da progetti in corso e impegni già assunti.

Nel comunicato, Marra sottolinea la necessità di garantire “chiarezza organizzativa e piena efficacia dell’azione amministrativa”, richiamando il ruolo delle istituzioni nel garantire stabilità e continuità soprattutto nei momenti in cui occorre riorganizzare l’assetto di governo interno.

La decisione viene quindi inquadrata come un atto di responsabilità politica e amministrativa, finalizzato a consolidare il lavoro svolto e a mettere il Comune nelle condizioni di affrontare le prossime sfide con maggiore coesione.

Il sindaco chiude il suo intervento ringraziando quanti hanno collaborato con l’amministrazione e ribadendo la centralità dell’interesse pubblico come riferimento costante dell’azione di governo.

Il messaggio, diffuso via social, apre ora la fase di ridefinizione della giunta comunale e dei nuovi equilibri amministrativi a Cellino San Marco.