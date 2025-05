La raccolta dei rifiuti in città passerà ufficialmente nelle mani di Teknoservice srl a partire dal 1° giugno. Il Tar di Lecce ha respinto l’istanza cautelare presentata da Avr (già Teorema), che chiedeva la sospensione del provvedimento con cui il Comune di Brindisi ha disposto l’affidamento del servizio alla nuova società.

L’udienza decisiva si è tenuta il 20 maggio, alla presenza dei legali delle due aziende e del Comune. Con questa decisione, i giudici amministrativi confermano l’efficacia della determina dirigenziale del 12 maggio, che stabilisce la data del passaggio di cantiere, salvo impedimenti dell’ultima ora.

Il contenzioso tra Avr e Teknoservice ha origini nel 2023, quando la seconda classificata della gara ha impugnato l’aggiudicazione del servizio alla prima, contestandone il mancato rispetto delle dotazioni richieste. Dopo un primo esito favorevole ad Avr al Tar, lo scorso novembre il Consiglio di Stato ha ribaltato tutto, sancendo l’esclusione di Avr e riconoscendo la legittimità delle pretese di Teknoservice.

Alla luce di quella sentenza, il Comune ha avviato il subentro del nuovo gestore. Ma Avr ha reagito con un nuovo ricorso, impugnando l’atto dirigenziale che formalizzava l’avvio dell’esecuzione del contratto a partire da giugno. In parallelo, la società ha chiesto il riconoscimento del valore residuo degli investimenti effettuati nei mesi di attività.

La richiesta di riconoscimento è stata trasmessa Avr anche all’Ager, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti, che ha escluso qualsiasi diritto al riconoscimento economico. Secondo l’agenzia, l’annullamento dell’aggiudicazione ad Avr da parte del Consiglio di Stato comporta la caducazione ex tunc del contratto: come se non fosse mai esistito. Inoltre, l’Ager ha ricordato che nel contratto sottoscritto da Avr nel dicembre 2023 è contenuta una clausola di manleva a favore del Comune, con cui la società si impegnava a rinunciare a rivendicazioni risarcitorie in caso di esito giudiziale sfavorevole.