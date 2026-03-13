Il Teatro Kopó di Brindisi si prepara a un ﬁne settimana di grandi emozioni e sold-out. Il 14 e 15 marzo, il palco brindisino ospiterà una doppia programmazione che spazia dalla profonda ironia del teatro d’autore alla magia senza tempo dei classici per famiglie.

Sabato 14 e Domenica 15 Marzo: “Cronache di una zitella”

Il piatto forte della stagione di prosa vede protagonista Maria Elisa Barontini, autrice e interprete di “Cronache di una zitella”. Lo spettacolo arriva a Brindisi forte del prestigioso riconoscimento come testo primo classiﬁcato alla V edizione del premio “Teatro in cerca d’autore” (sezione monologhi).

L’opera è un viaggio eroicomico nella coscienza di Elvira, una “giovanissima” appassionata di letteratura che si trova a gestire con tagliente sarcasmo il suo status di single. Tra citazioni colte, riﬂessioni interiori e una comicità mai banale, la Barontini indaga con sensibilità il conﬁne tra libertà personale e aspettative sociali, regalando al pubblico un’indagine turbolenta e divertentissima su cosa signiﬁchi davvero essere una “zitella” oggi.

Sabato 14 Marzo: Replica Straordinaria per Mary Poppins

Per la rassegna dedicata ai più piccoli, l’entusiasmo è già alle stelle. Lo spettacolo “SUPERCALIFRAGILISTICHESPIRALIDOSO”, previsto per sabato 14 marzo, ha registrato il tutto esaurito per la recita pomeridiana delle 16:30.

Per rispondere alla grandissima richiesta del pubblico, la direzione del Teatro Kopó ha indetto una replica straordinaria alle ore 18:00.

Un’occasione imperdibile per immergersi nelle atmosfere colorate della Londra dei Banks, guidati dalla tata più amata di sempre in un turbinio di gag, musica e messaggi sull’importanza della fantasia.

INFO E PRENOTAZIONI

Il Teatro Kopó invita il pubblico a prenotare quanto prima per non perdere gli ultimi posti

disponibili.

Cronache di Una Zitella:

Sabato 14 Marzo ore 20.30 e Domenica 15 Marzo ore 18.00 – Ingresso 15€ – Riduzioni per Under

26 e Over65 e persone con disabilità disponibili a botteghino

L’aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica è sempre offerto dal Teatro Kopó

Supercalifragilistichespiralidoso:

Sabato 14 Marzo ore 18.00 – Ingresso 10€ (sia adulto che bambino)

📍 Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

🎟 Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.it