Nel tardo pomeriggio del 29 maggio, la Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Mesagne, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio con un dispositivo interforze dislocato a Francavilla Fontana, ha arrestato un 41enne di Villa Castelli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Proprio nel corso dei controlli predisposti dal Questore di Brindisi avviati già da alcuni mesi sia nel capoluogo sia nei centri abitati della provincia, gli operatori di Polizia del Commissariato di Mesagne, come detto impegnati a Francavilla Fontana, hanno fermato un uomo che, sebbene palesasse un’apparente tranquillità, ha fatto nascere nei poliziotti il legittimo dubbio circa la necessità di approfondire gli accertamenti. L’intuizione è risultata brillante e foriera di riscontri positivi in quanto lo stesso giovane uomo è stato trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente. La possibilità di avvalersi della collaborazione del Reparto Cinofili Antidroga della Polizia di Frontiera di Brindisi, ha indotto i Poliziotti ad estendere le ricerche presso l’abitazione dell’interessato ubicata nel comune di Villa Castelli.

L’operazione ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e armi; nello specifico: 1.078 grammi di cocaina, 2.880 grammi di hashish, 2.178 grammi di marijuana, oltre a tre bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Inoltre sono state rinvenute due pistole con matricola abrasa, entrambe calibro 9×21, complete di quattro caricatori e 107 cartucce dello stesso calibro nonchè una somma di denaro pari a 5.590 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A fronte degli evidenti elementi di reità raccolti a suo carico, il quarantunenne è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi.

Nel corso della serata il dispositivo interforze composto da operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha controllato 8 attività commerciali, sono state identificate 50 persone e controllati 119 veicoli contestando 2 sanzioni al codice della strada. In particolare la Sezione della Polizia Stradale di Brindisi ha controllato un’auto rivenditore a carico del quale sono emerse irregolarità riguardanti la tenuta del registro di carico e scarico veicoli oltre all’utilizzo di una officina abusiva che è stata sequestrata; il titolare è stato sanzionato.