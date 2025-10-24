October 25, 2025
Ott 24, 2025    Posted by    news 0

La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi e nel corso della consueta attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda mattinata del 21 ottobre scorso, ha arrestato un soggetto dell’85, pregiudicato per reati specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In particolare, personale della Squadra Mobile, venuto a conoscenza che il soggetto brindisino potesse essere coinvolto in una presunta attività di spaccio e che presso la sua abitazione di residenza potesse occultare sostanza stupefacente, ha effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare circa 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Alla luce di quanto rinvenuto, il soggetto è stato pertanto tratto in arresto e, come disposto dal pubblico ministero di turno, all’esito delle formalità, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Related Posts

Brindisi, il Museo Ribezzo gremito per i “Mestieri e attività storiche” di Giovanni Membola

Commemorazione dei defunti: al cimitero di Brindisi pronto un servizio navetta per disabili

Assalti ai bancomat: il Prefetto convoca il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Al via “Brindisi Future Makers – Giovani Idee, Grandi Imprese”

Sabato 25 ottobre l’anticipo Valtur Brindisi-Forlì

La lotta tra il bene e il male: all’Impero il musical “Caino e Abele”

No Comments

Leave a Comment