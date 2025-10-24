La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore di Brindisi e nel corso della consueta attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella tarda mattinata del 21 ottobre scorso, ha arrestato un soggetto dell’85, pregiudicato per reati specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In particolare, personale della Squadra Mobile, venuto a conoscenza che il soggetto brindisino potesse essere coinvolto in una presunta attività di spaccio e che presso la sua abitazione di residenza potesse occultare sostanza stupefacente, ha effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di sequestrare circa 90 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Alla luce di quanto rinvenuto, il soggetto è stato pertanto tratto in arresto e, come disposto dal pubblico ministero di turno, all’esito delle formalità, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.