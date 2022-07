Prodotto da Trulletto Records e distribuito da Believe, esce il nuovo EP “New Way to Live”, l’atteso lavoro discografico del produttore, cantante e chitarrista Sebastiano Lillo, uno dei maggiori protagonisti e dei più vivaci artisti della scena musicale pugliese.

Anticipato dal primo singolo/videoclip “Kissmonger”, le quattro tracce dell’album affermano una nuova identità dell’artista.

La slide e il blues si fondono con fuzz e rock evidenziando uno stile musicale inedito fatto di suoni sporchi, ibridi e talvolta ipnotici. I sintetizzatori e decise influenze psichedeliche fanno da contorno ai brani originali capaci di solleticare il gusto degli ascoltatori.

“New Way to Live” è un disco godibile e propenso a esplorare nuove strade e nuovi percorsi musicali di Sebastiano Lillo, un musicista affidabile e capace, che apre le porte al suo personale sound in completa libertà espressiva.

Per i collezionisti e gli appassionati, a breve sarà disponibile anche il vinile del nuovo EP “New Way to Live” in edizione limitata e numerata.

MARCO GRECO