Si è svolta questa mattina, lunedì 26 gennaio 2026, la cerimonia ufficiale di apertura al traffico della nuova strada di collegamento tra la SP4 e via San Lorenzo, insieme all’inaugurazione delle ampie aree parcheggio destinate al nuovo Palazzetto dello Sport.

L’opera, che rappresenta un pilastro fondamentale del piano di potenziamento infrastrutturale della città, è stata finanziata tramite i fondi destinati ai Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026. L’intervento è stato progettato per garantire un accesso fluido, sicuro e moderno al nuovo polo sportivo, integrandosi perfettamente con la rete viaria esistente.

Alla cerimonia sono intervenuti il Sindaco della Città di Fasano, Francesco Zaccaria, il Commissario Straordinario per i Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Cisternino.

L’intervento ha interessato una superficie complessiva di 26.502 mq (oggetto di esproprio come previsto dal Piano Regolatore Generale). Con un investimento netto pari a 1.464.095,59 euro (al netto del ribasso d’asta), l’Amministrazione ha consegnato alla città un’infrastruttura capace di coniugare logistica sportiva e sostenibilità ambientale.

Il nuovo piazzale dispone di una dotazione di sosta imponente, pensata per accogliere i flussi dei grandi eventi internazionali:

• 301 posti auto standard;

• 27 posti auto per disabili;

• 7 posti riservati agli autobus;

• 12 postazioni di ricarica per veicoli elettrici;

• 5 postazioni di ricarica elettrica dedicate ai disabili.

«Oggi è un giorno importante per Fasano, per il nostro palazzetto e per la mobilità cittadina – ha commentato il sindaco Zaccaria -. Inauguriamo un’opera attesa da tempo: un parcheggio da oltre 300 posti e una nuova viabilità di servizio che collega la strada statale alla struttura sportiva. Questo traguardo è stato raggiunto grazie a una sinergia straordinaria: voglio ringraziare sentitamente il Presidente Massimo Ferrarese per la costante vicinanza, il Comitato dei Giochi del Mediterraneo e l’intera struttura tecnica del Comune per il grande impegno profuso. Un ringraziamento particolare va anche all’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Cisternino, per aver seguito il progetto con dedizione. Questo è solo il primo passo, poiché nel 2026 realizzeremo l’ulteriore tratto necessario a completare l’intera circonvallazione, una notizia fondamentale per il traffico locale. Il tutto è stato realizzato nel massimo rispetto dell’ambiente: il parcheggio è stato progettato intorno agli ulivi secolari, senza spostare alcuna pianta. L’opera è stata finanziata nell’ambito dei Giochi del Mediterraneo che Fasano ospiterà ad agosto. Saremo la sede delle gare di pallamano maschile, un evento che attendiamo con entusiasmo per il suo grande valore sportivo e sociale. Questa struttura sorge a soli 800 metri da Piazza Ciaia, a poco più di dieci minuti a piedi dal centro: una collocazione strategica che permetterà di utilizzare l’area non solo per lo sport, ma anche per i grandi eventi nel cuore della città. Si tratta di un’opera dalla doppia funzionalità, al servizio del palazzetto e della comunità, che potremo potenziare ulteriormente con un servizio navetta verso il centro. Finalmente dotiamo Fasano di una risorsa preziosa, andando a colmare una storica carenza di parcheggi. Oltre a questo intervento, sono già in fase di realizzazione i parcheggi nell’area dell’ex mercato ortofrutticolo (circa 80 posti) e nella zona tra via Giardinelli e via Gravinella (altri 100 posti). Stiamo lavorando con determinazione per arricchire la città di quei servizi che sono mancati per troppo tempo».

«Esprimo grande soddisfazione per l’andamento di questo cantiere strategico – ha dichiarato Ferrarese -. Partendo dal nulla, siamo riusciti a realizzare non solo la viabilità di accesso al Palazzetto, ma anche un parcheggio da oltre 300 posti auto e 7 stalli per i pullman: un lavoro eccellente, completato nel pieno rispetto del cronoprogramma. Tutti gli impegni sono stati mantenuti. Grazie a un’interlocuzione costante con il Sindaco, non è stato necessario sollecitare l’avanzamento dei lavori, come purtroppo accade in altre circostanze; l’amministrazione ha dimostrato grande determinazione e professionalità. Sono convinto che questo sia l’unico modo di operare di fronte a eventi di tale portata. Questi Giochi del Mediterraneo rappresentano un appuntamento senza precedenti per il Sud Italia: solo con il massimo impegno da parte delle amministrazioni locali possiamo centrare l’obiettivo. Sono certo che, proseguendo con questa totale collaborazione, raggiungeremo il traguardo insieme».

«Intercettare questo importante finanziamento è stata una scelta lungimirante – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Cisternino -. L’opera completata rappresenta un tassello fondamentale per la fruizione del palazzetto, grazie ai 300 nuovi posti auto a disposizione. Sono particolarmente orgoglioso delle scelte tecniche adottate: abbiamo utilizzato betonelle e asfalto di tipo drenante per garantire la massima sostenibilità. Siamo riusciti a realizzare l’intervento senza alcun impatto sugli ulivi: è un’opera ben fatta che dà lustro al territorio e agevolerà l’accesso alla struttura durante i grandi eventi. Adesso il nostro obiettivo ambizioso è completare il collegamento dalla rotatoria del palazzetto fino alla zona dell’isola ecologica in via Roma; questo ci permetterà di chiudere la circonvallazione di Fasano, migliorando sensibilmente la viabilità per tutti i nostri concittadini. Sappiamo quanto sia importante accelerare su questo fronte e siamo pronti a farlo”.

Ufficio Stampa

Città di Fasano