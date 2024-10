Venerdì mattina 4 ottobre 2024 è stata scritta una bella pagina della storia dell’IISS Epifanio Ferdinando di Mesagne: il taglio del nastro per inaugurare la rinnovata sede del presso che ospita il Tecnico Economico e il Liceo Coreutico. Grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico ing. Mario Palmisano Romano che ha accolto, in un’aula magna gremita di studenti, docenti, personale ata e giornalisti, il presidente della Provincia di Brindisi dott. Toni Matarrelli, l’ing. Simona Bramato dirigente tecnico della Provincia, l’assessore all’istruzione dott. Vincenzo Sicilia, la D.S. Maria Rosaria Pomo, il vice questore dott. Massaro. Tutti hanno ribadito l’importanza della centralità della scuola come luogo di formazione, di crescita e come presidio di legalità. Il dott. Matarrelli ha evidenziato l’aspetto della sicurezza e dell’agibilità come obiettivo realizzato con questa ristrutturazione.

A conclusione della manifestazione, guidati dal DS e dalla responsabile di plesso prof.ssa Aurelia Semeraro, gli ospiti hanno visitato le nuove aule dotate di Digital Board e i nuovo ambienti di apprendimento laboratoriali (informatico, linguistico, scienze, economia aziendale e danza) della scuola, realizzati grazie ai finanziamenti derivanti dal PNRR Istruzione – La Scuola per l’Italia di Domani.

La scuola vestita a festa è “un luogo sicuro e ricco di risorse umane e strumentali all’avanguardia per garantire il successo formativo dei nostri alunni” ha ribadito il DS Mario Palmisano Romano.