Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Brindisi per un incendio che ha interessato un raccoglitore di abiti usati situato nei pressi della chiesa del Perrino, in via Volturno.

Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi ad altre strutture o veicoli nelle vicinanze.

Per gli accertamenti del caso è intervenuta anche la Polizia di Stato, che sta svolgendo le verifiche necessarie per chiarire l’origine dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.

Non si registrano persone coinvolte.