Un grave incendio ha interessato alle prime luci dell’alba la zona industriale di Fasano, coinvolgendo diverse autovetture parcheggiate all’esterno di un’autocarrozzeria in via dell’Agricoltura.

L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento dei soccorsi per un vasto rogo sviluppatosi nell’area esterna dell’attività.

Il bilancio è pesante: cinque vetture sono state completamente distrutte dalle fiamme, tra cui una Peugeot 208 totalmente elettrica, mentre altre tre auto hanno riportato danni a causa della propagazione dell’incendio. Il forte calore generato dal rogo ha inoltre danneggiato per irraggiamento anche l’insegna dell’autocarrozzeria.

Tutti i veicoli coinvolti erano regolarmente parcheggiati nel piazzale esterno della struttura. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’incendio, evitando che il fuoco potesse estendersi ulteriormente.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione della vettura elettrica coinvolta nel rogo. Considerate le specifiche procedure previste per i veicoli alimentati a batteria, è stato richiesto l’intervento di un carro attrezzi specializzato per il recupero e la successiva rimozione in sicurezza della Peugeot 208.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Al momento non si registrano persone ferite.