June 3, 2026
Giu 3, 2026    Posted by    news

Un grave incendio ha interessato alle prime luci dell’alba la zona industriale di Fasano, coinvolgendo diverse autovetture parcheggiate all’esterno di un’autocarrozzeria in via dell’Agricoltura.

L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento dei soccorsi per un vasto rogo sviluppatosi nell’area esterna dell’attività.

Il bilancio è pesante: cinque vetture sono state completamente distrutte dalle fiamme, tra cui una Peugeot 208 totalmente elettrica, mentre altre tre auto hanno riportato danni a causa della propagazione dell’incendio. Il forte calore generato dal rogo ha inoltre danneggiato per irraggiamento anche l’insegna dell’autocarrozzeria.

Tutti i veicoli coinvolti erano regolarmente parcheggiati nel piazzale esterno della struttura. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme e di mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’incendio, evitando che il fuoco potesse estendersi ulteriormente.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione della vettura elettrica coinvolta nel rogo. Considerate le specifiche procedure previste per i veicoli alimentati a batteria, è stato richiesto l’intervento di un carro attrezzi specializzato per il recupero e la successiva rimozione in sicurezza della Peugeot 208.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Al momento non si registrano persone ferite.

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