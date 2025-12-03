Giovedì 4 dicembre 2025, Confindustria Brindisi ospiterà un incontro dedicato agli incentivi previsti dalla Legge n. 181/1989 per le aree di crisi industriale nei territori della provincia di Brindisi e del PIT 9 Salentino-Lecchese. L’evento, in programma alle ore 9.30 presso la sede di Corso Garibaldi 53, rappresenta un’occasione per approfondire contenuti, modalità e presentazione delle domande relative agli avvisi pubblicati da Invitalia.
I dettagli sugli incentivi e gli sportelli aperti sono disponibili ai seguenti link:
Programma della giornata:
Ore 9:30 – Saluti e introduzione
Giuseppe Danese, Presidente Confindustria Brindisi
Valentino Nicolì, Presidente Confindustria Lecce
Ore 10:00
Serena Triggiani, Assessora alle Crisi Industriali Regione Puglia
Ore 10:15
Claudia Claudi, Dirigente Sezione Politiche per lo sviluppo delle aree produttive e industriali Regione Puglia
Ore 10:30 – Presentazione degli avvisi
Marco Calabrò, Dirigente Divisione VIII Interventi per lo sviluppo locale, Direzione generale per gli incentivi alle Imprese MIMIT
Stefano Immune, Incentivi e Innovazione, Grandi Investimenti e Sviluppo Imprese Invitalia
Ore 11:15 – Dibattito
Ore 12:30 – Conclusioni
Coordinatore dei lavori: Angelo Guarini, Direttore Confindustria Brindisi
L’iniziativa punta a fornire supporto concreto alle imprese e agli operatori locali, favorendo la crescita economica dei territori colpiti da crisi industriali e stimolando nuovi investimenti.