Un incidente stradale ha provocato nella mattinata di oggi la temporanea chiusura al traffico di un tratto della Strada Statale 379, nel territorio comunale di Brindisi.

Il sinistro si è verificato al chilometro 48,600 della carreggiata in direzione nord e ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di tre persone. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e la temporanea interruzione della circolazione per consentire le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi, che ha provveduto a soccorrere i malcapitati e a mettere in sicurezza l’intera zona dell’incidente. Presenti anche il personale del Servizio di emergenza 118, le Forze dell’Ordine e le squadre di ANAS, impegnate nella gestione della viabilità.

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, il traffico è stato deviato tra il chilometro 49,320 e il chilometro 46,680 lungo la viabilità di servizio adiacente, con indicazioni predisposte sul posto. Durante le operazioni il traffico è stato temporaneamente bloccato.

Intorno alle 14.30 la situazione è tornata alla normalità: concluse le attività di soccorso e ripristino della sede stradale, la circolazione è stata completamente riaperta e il traffico è ripreso regolarmente.