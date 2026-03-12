March 12, 2026
Mar 12, 2026

Un incidente stradale ha provocato nella mattinata di oggi la temporanea chiusura al traffico di un tratto della Strada Statale 379, nel territorio comunale di Brindisi.

Il sinistro si è verificato al chilometro 48,600 della carreggiata in direzione nord e ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di tre persone. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e la temporanea interruzione della circolazione per consentire le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell’area.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi, che ha provveduto a soccorrere i malcapitati e a mettere in sicurezza l’intera zona dell’incidente. Presenti anche il personale del Servizio di emergenza 118, le Forze dell’Ordine e le squadre di ANAS, impegnate nella gestione della viabilità.

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati, il traffico è stato deviato tra il chilometro 49,320 e il chilometro 46,680 lungo la viabilità di servizio adiacente, con indicazioni predisposte sul posto. Durante le operazioni il traffico è stato temporaneamente bloccato.

Intorno alle 14.30 la situazione è tornata alla normalità: concluse le attività di soccorso e ripristino della sede stradale, la circolazione è stata completamente riaperta e il traffico è ripreso regolarmente.

