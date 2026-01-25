

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi è intervenuta nel Comune di San Vito dei Normanni, lungo la strada provinciale 35 (tratto San Vito–Specchiolla), a seguito di un grave incidente stradale.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli, una BMW e un pick-up, per cause ancora in corso di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento dei soccorritori per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area.

Purtroppo, un uomo nato nel 1987, che viaggiava a bordo della BMW, ha perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Il decesso è stato constatato sul posto.

Una persona che si trovava sull’altro veicolo è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare la viabilità, rimasta rallentata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Le cause dell’incidente sono al vaglio degli inquirenti.