Francavilla Fontana, 23 maggio – Nel primo pomeriggio, la squadra dei Vigili del Fuoco di Francavilla Fontana è intervenuta sulla Strada Statale 7, all’uscita Francavilla Est, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto con due persone a bordo: un ragazzo del 2004 e una ragazza del 2005, entrambi rimasti feriti.

I vigili hanno provveduto al soccorso degli occupanti e alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto sono intervenuti anche il personale del 118, la Polizia Locale, i Carabinieri e l’ANAS. Per consentire le operazioni in sicurezza, la viabilità in direzione Brindisi è stata temporaneamente chiusa.