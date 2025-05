Nel cuore pulsante della Città Eterna, presso Palazzo Valentini. si è svolto un evento di rara sensibilità e profonda riflessione, che promette di tessere legami indissolubili tra le esistenze spirituali e i nobili obiettivi umanitari. L’ Academy of Art and Image ha dato vita a una convention che esplorerà le intime connessioni tra le emergenze umanitarie e la delicata sensibilità delle associazioni culturali. Nella storica cornice dell’Aula Consiliare Giorgio Fregosi, si è svolto un simposio che ha rappresentato molto più di un semplice scambio di idee. È un viaggio attraverso i meandri dell!animo umano, guidato da figure di spicco come la dott.ssa Paola Zanoni, presidente dell!Academy of Art and Image ed interlocutore referente della Pontificia Accademia di Teologia, e S.E. Monsignor Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia e Rettore della Basilica di Santa Maria in Monte Santo.

Durante la convention si è parlato di come coniugare le emergenze umanitarie con la sensibilità delle associazioni culturali, grazie all’intervento di ospiti illustri, esperti e autorità civili e religiose. I saluti istituzionali sono stati portati dall’ On. Fabrizio Santori, Consigliere Segretario dell’Assemblea Capitolina seguiti dalla lettura della mail inoltrata dal questore di Roma dott. Roberto Massucci I relatori che si sono susseguiti esprimendo concetti solidali donando delle grandi emozioni: S.E. Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, la prof.ssa Vincenza Palmieri, presidente INPEF ed Ambasciatrice di pace, il prof. Carlo Jovine, neuropsichiatra, perito ufficiale della Congregazione dei Santi – Vaticano, l’attrice Daniela Poggi, il prof. Massimo Chiara specialista in neuropsichiatra all’ospedale Umberto 1, il prof. Renato Pellegrino, dirigente scolastico.

Molti gli ospiti d!onore: le soprano Rossana Potenza e Chiara Taigi, le attrici Marta Bifano e Cristina Fondi, la cantante Natascia Bonacci, l!ematologa prof.ssa Lucia Granati, i conduttori Alessandra Canale ed Amedeo Goria, i giornalisti Massimo Bomba e Maurizio Moretti, il dott. Roberto Massucci ha inoltrato un messaggio, molto significativo Durante l’evento sono state esposte: L’opera del Maestro Nicola Scarato ed I gioielli dell’orafo del re, Gaetano De Martino A seguire un aperitivo esclusivo presso la Sala delle Bandiere, con degustazione di vini delle Cantine Vignuolo di Andria curato dal direttore commerciale cav. Antonio Giaimis accompagnati da prelibatezze della EP Spa catering e DolceAmaro. Monsignor Staglianò, noto per la sua acuta sensibilità teologica, ha affrontato una prospettiva unica sull’urgenza di unire la riflessione spirituale agli interventi concreti nei contesti umanitari. Eventi eccezionali come questo emergono come fari di speranza, proponendo un dialogo tra le dimensioni terrene e spirituali, tra l!urgenza dell!azione e la delicatezza del pensiero. La riflessione proposta non è solo un appello intellettuale, ma un invito all!azione concreta, un richiamo a costruire un futuro in cui le diversità culturali si intrecciano armoniosamente, creando un tessuto sociale più forte e resiliente. Mentre l’evento promette di essere un punto di svolta nelle modalità di approccio alle emergenze umanitarie, resta da vedere quali risultati concreti scaturiranno da questa convergenza di menti illuminate. Nell!attesa, questo incontro ci ricorda quanto possa essere potente un dialogo che non teme di esplorare le profondità dell!anima umana per il bene collettivo.

L’invito è quindi a non perdere l!occasione di partecipare a questo straordinario viaggio di esplorazione spirituale e culturale, per diventare parte di una trasformazione che, in questo crepuscolo di cambiamento, appare tanto urgente quanto inevitabile. I saluti introdottivi, con un discorso molto significativo, è stato fatto dal consigliere Segretario dell’Assemblea Capitolina on. dott. Fabrizio Santori Dopo la conferenza, la presidente Paola Zanoni è passata alla cerimonia di consegna dei titoli Accademici al S.E. Monsignor Antonio Staglianò presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della chiesa di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti), alla dott.ssa Eleonora Brugnone; titolare della Imera Medica; all’attrice Daniela Poggi, Villani; alla designer sig.ra Fina Scigliano, alla prof.ssa Irina Golovinslaya; al Cav. Antonio Giaimis già luogotenente dei carabinieri ed attualmente direttore commerciale della cantina Vignuolo, al dott. Walter Carola Key account manager Enirent, al Cav. Pasquale Esposito titolare della EP spa, al Cav. Sergio Basile, sottufficiale aeronautica militare, al dirigente scolastico dell’Istituto Poliziano prof. Renato Pellegrino, al sig. Rabie Elmekawil Mahmoud, titolare dell’azienda di trasporti, al cav. Pasquale Esposito della EP spa catering , al maestro Nicola Scarato, all’orafo del re Gaetano De Martino.

L’Accademica attrice Marta Bifano ha letto sia le biografie correlate con i premiandi che la lettera inoltrata dal prefetto di Roma dott. Lamberto Giannini , il quale, per motivi istituzionali, visto il momento dell’elezione del nuovo Papa Leone XIV, non ha potuto essere presente. La cerimonia ha visto la presenza di molte autorità a cui sono ste consegnate le benemerenze del decennale: al soprano Chiara Taigi, al soprano Rossana Potenza già Accademica, alla conduttrice Rai Alessandra Canale, alla cantante Natascia Bonacci, al giornalista Amedeo Goria, all’ematologa prof.ssa Lucia Granati, allo scrittore Antonio Moretta, alla nutrizionista Stefania Gugi, al produttore cinematografico Angelo Bassi, ad Amalia De Leo, alla modella Andreaa Duma, al giornalista Maurizio Moretti, alla giornalista Federica Pansadoro ed all’attrice Cristina Fondi.