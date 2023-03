Giovedì 2 marzo dalle ore 15 alle 17 presso gli uffici Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Brindisi in via Casimiro l’assessore all’Urbanistica professor Dino Borri, la dirigente Marina Carrozzo e tutto l’ufficio accoglieranno una rappresentanza di studentesse e studenti del quarto e quinto anno di studi del Liceo Classico “Marzolla” di Brindisi accompagnati dal professore di Filosofia Gianfranco Allamprese per un incontro dal titolo “Orientamento agli studi futuri: studi classici e scienze dure e applicate in dialogo in un ufficio pubblico a base tecnologica”.

Nell’arco della visita i ragazzi si confronteranno anche con alcuni docenti universitari collegati da remoto: Francesca Lisi professore associato di Informatica presso l’Università di Bari “Aldo Moro” e i docenti del Politecnico di Bari Francesco Maddalena di Analisi Matematica, Valeria Monno di Tecnica e Pianificazione, Giuseppe Puglisi di Fisica Matematica.

Un’idea nata dal proficuo rapporto tra l’ufficio Urbanistica con i professori e la dirigente scolastica Carmen Taurino del Liceo Classico per il progetto di forestazione urbana nel quartiere Perrino. Questa nuova iniziativa vuole dare la possibilità ai giovani di conoscere le professionalità tecniche applicate al settore pubblico.