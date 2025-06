Nella giornata odierna il segretario cittadino dott. Massimiliano Oggiano e una delegazione composta dai componenti il coordinamento cittadino Annamaria Magri, Giovanni Calo’, Marcello Gorgoni, Luca Dimola ed il capogruppo in Consiglio Comunale Lucia Vantaggiato hanno incontrato il Questore di Brindisi Aurelio Montaruli presso la sede della Questura di Brindisi

L’incontro si è svolto in un clima di piena cordialità e reciproca disponibilità al dialogo istituzionale. Al centro del confronto, i principali temi legati alla sicurezza urbana, alla legalità, al presidio del territorio e alla collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire la tranquillità dei cittadini.

I rappresentanti di FDI hanno espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato e per l’impegno del Questore e del personale della Questura nel mantenere alti livelli di sicurezza nella città.

“Riteniamo fondamentale – costruire e rafforzare un dialogo costante con le istituzioni preposte alla sicurezza, affinché si possa operare in sinergia per rispondere in modo efficace alle esigenze del territorio.”

FDI rinnova la propria disponibilità a collaborare con le autorità competenti per promuovere politiche concrete a tutela della legalità e del bene comune.