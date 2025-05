Venerdì 9 maggio 2025 alle ore 18,30 presso il Salone dell’Associazione “G. Di Vittorio” in via Castello, 20 a Mesagne sarà presentato il libro “INDAGINI DIGITALI DA RACCONTARE” di Giovanni Di Mitri che dialogherà con il dott. Walter Lombardi, esperto di cybersicurezza, stimolati dalle domande di Pino De Luca, docente di informatica.

La serata sarà introdotta da Norma De Francesco, vicepresidente dell’Associazione “Di Vittorio”

“Questo libro esplora il complesso e affascinante campo delle indagini forensi digitali, attraversando casi reali e analizzando vicende giudiziarie che mettono in luce le sfide e le insidie dell’era digitale. Ogni capitolo offre uno sguardo autentico su come la tecnologia venga utilizzata sia per commettere reati sia per risolverli, evidenziando l’importanza di un’analisi attenta e rigorosa in un contesto in cui la linea tra il lecito e l’illecito è spesso sottile e sfumata“

In questo libro, Giovanni Dimitri infatti racconta alcuni dei casi forensi più significativi che ha seguito, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico “non tecnico” sulle trappole e i pericoli del mondo digitale.

È un viaggio tra storie reali e consigli pratici per aiutarci a proteggerci dalle insidie della tecnologia moderna.

La conoscenza è il primo passo per una sicurezza consapevole.

Si tratta di un’altra serata molto interessante organizzata dall’associazione “G. Di Vittorio” e lla Biblioteca “Portulano”