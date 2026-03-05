Le Organizzazioni Sindacali FIALS e CISL FP comunicano di aver formalmente richiesto all’Azienda un immediato riesame delle somme destinate all’indennità di pronto soccorso

Dalle verifiche effettuate e dalle numerose segnalazioni ricevute dai lavoratori emergono infatti evidenti difformità nella quantificazione economica delle indennità assegnate al personale, con disparità che non trovano giustificazione né nei criteri applicativi né nei principi di equità che dovrebbero guidare la distribuzione delle risorse.

È inaccettabile che proprio i professionisti che ogni giorno garantiscono il funzionamento dei servizi di emergenza–urgenza — spesso in condizioni operative complesse, con carichi di lavoro sempre più gravosi — si trovino a dover fare i conti con una distribuzione delle risorse poco chiara e disomogenea.

Per questo motivo FIALS e CISL FP hanno chiesto formalmente all’Azienda:

la verifica puntuale dei criteri utilizzati per la determinazione delle indennità;

la trasparenza nella ripartizione delle somme disponibili;

la correzione immediata di eventuali errori o incongruenze che abbiano penalizzato parte del personale.

Le lavoratrici e i lavoratori dell’emergenza–urgenza meritano rispetto, riconoscimento e trattamenti economici coerenti con l’impegno quotidiano che garantiscono alla cittadinanza.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali restano in attesa di un riscontro tempestivo da parte dell’Azienda e ribadiscono che, in assenza di chiarimenti e di un intervento correttivo, non escludono ulteriori iniziative a tutela dei diritti dei lavoratori.

C’è tuttavia un fatto certo: grazie all’azione sindacale e alle verifiche richieste da FIALS e CISL FP, i lavoratori del settore emergenza–urgenza vedranno riconosciute risorse economiche maggiori rispetto a quanto inizialmente previsto. Un risultato concreto ottenuto nell’interesse del personale che ogni giorno garantisce un servizio essenziale alla cittadinanza