C’è tempo fino al 23 giugno per inviare la domanda per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di infermiere – area dei professionisti della salute e dei funzionari, in sostituzione di personale assente a vario titolo, dalla maternità alla malattia. L’avviso è riservato a coloro che sono immediatamente disponibili a prendere sevizio entro e non oltre cinque giorni dall’accettazione dell’incarico.

La manifestazione di interesse si rende necessaria per l’assenza di graduatorie valide di altre aziende del Servizio sanitario regionale e avrà validità sino all’approvazione della graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, che sarà indetto per il reclutamento di infermieri. In considerazione delle caratteristiche di urgenza per garantire la continuità dei servizi soprattutto in occasione delle sostituzioni per lunghe malattie, congedi e aspettative l’avviso verrà pubblicato esclusivamente sul sito internet istituzionale, www.sanita.puglia.it. Si deve cliccare il link ASL BR e poi la sezione Albo Pretorio con Bandi di Concorso e Avvisi. La domanda con gli allegati deve essere inoltrata esclusivamente, per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: selezioni.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 23 giugno.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI

Brindisi, 18 giugno 2025