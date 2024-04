La FP CGIL Brindisi organizza per il giorno 03 Maggio 2024, una iniziativa pubblica, presso la sala conferenze del PALAZZO NERVEGNA DI BRINDISI alle ore 17.00 per discutere di donne, della loro libertà, di tutele, della salvaguardia della legge194.

La funzione pubblica è da sempre impegnata per sostenere la necessità di rafforzare il servizio sanitario provinciale e la rete territoriale dei consultori pubblici da anni sotto attacco.

Il servizio pubblico è unica garanzia di universalità e i consultori devono restare luoghi di diritti e tutele.

E’ inaccettabile quanto accade in questi giorni con la proposta della presenza di associazioni antiabortiste nei consultori, ai quali si rivolgono donne che devono abortire.

Hanno tradito ancora le donne, condizionando la loro libertà.

Le risorse economiche devono essere investite, per assumere personale e per non violare i diritti delle donne rispetto alla corretta applicazione della legge 194/1978.

Il PNRR doveva servire a creare lavoro per le donne e servizi a sostegno della genitorialità. Invece comprime la libertà di scelta.

Anche da Brindisi difendiamo i diritti delle donne per garantire servizi territoriali adeguati come ad esempio il parto-analgesia che sollecitiamo da anni e l’aborto libero e sicuro.

La FP CGIL BRINDISI continuerà a fare proposte per un confronto costruttivo con le istituzioni territoriali e con la ASL Brindisi, per migliorare le condizioni dell’ utenza, delle lavoratrici, delle donne, in una “lotta senza tempo”, per evitare ogni forma di violenza istituzionale e di attacco alla libertà femminile.

Invitiamo all’ evento le lavoratrici e i lavoratori, le associazioni, le istituzioni e tutta la cittadinanza a partecipare.

La legge 194 non si tocca!

FP CGIL BRINDISI

La Segretaria provinciale

Chiara Cleopazzo