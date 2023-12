Torna “Compra a Francavilla”, il concorso a premi nato per incentivare gli acquisti nelle attività commerciali cittadine.

Il meccanismo è molto semplice. Tutti coloro che da sabato 16 dicembre sino a lunedì 8 gennaio effettueranno acquisti per un importo minimo di 30 euro negli esercizi commerciali convenzionati otterranno gratuitamente un biglietto che consentirà di partecipare all’estrazione finale.

Sono ben 35 i premi in palio sotto forma di buoni che il vincitore potrà spendere in una qualsiasi delle attività che aderiscono all’iniziativa. Si partirà con il primo premio da 500 euro a scendere sino al 35° estratto con un buono da 50 euro. “Compra a Francavilla” è una iniziativa a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Confesercenti Brindisi.

“Lo scopo di questa iniziativa – spiega l’Assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo – è sostenere le attività commerciali che operano sul territorio cittadino. Questo settore economico sta risentendo molto dei cambiamenti epocali in corso. Con la lotteria di Natale e gli eventi in programma contiamo di sollecitare la gente ad uscire, socializzare e fare acquisti.”

Proseguono, intanto, le iniziative del cartellone “Magia di Natale”.

Sabato 16 dicembre dalle 18.30 su via Roma prenderà il via il mercatino natalizio, mentre alle 19.30 nei pressi della Chiesa dello Spirito Santo è in programma la seconda edizione della Pettolata della Novena a cura della Confraternita di San Bernardino.

Domenica 17 dicembre si aprirà con l’inaugurazione della mostra “Sulle orme di Francesco” nella Parrocchia della Croce. Alle 18.30 da Castello Imperiali prenderà il via la “Street Magic Fantasy” con una parata che vedrà protagonisti tanti musicisti talentuosi e le mascotte dei personaggi Disney. Topolino, Minnie, Paperino, Masha & Orso, Cenerentola, Winnie The Pooh, Pippo, Minions, Olaf, Peppa Pig, Hulk, Belle & La Bestia e Spiderman attraverseranno il centro storico e via Roma per incontrare le bambine e i bambini e regalare momenti di magia.