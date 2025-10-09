Il 14 Ottobre 2025 alle ore 17:00 presso il museo Ribezzo, il Club Inner Wheel “Cristina Cordella” in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi organizza un evento solidale musicale dal titolo: AMICI IN MUSICA “Classic and Movie Music” con il duo “Voci di luna” Francesca Salvemini – Flauto e Silvana Libardo – Piano.

La realizzazione di questa serata, voluta fortemente dalla Presidente del Club Inner Wheel “Cristina Cordella” Aloisia Lamberti, è un evento solidale a supporto del Progetto “La Porta di Casa”. Un progetto abitativo per l’inclusione sociale di persone migranti.

Il progetto, nato dalla solida collaborazione tra la Caritas Diocesana, l’Ufficio Diocesano Migrantes e l’Associazione Migrantes OdV, in parte finanziato dall’8xmille alla Chiesa Cattolica, ha l’obiettivo di rispondere all’emergenza abitativa, offrendo un percorso strutturato verso l’autonomia. Il progetto si concretizza nella Casa Colibrì, un edificio storico messo a disposizione dall’Arcivescovo Giovanni Intini. L’immobile, che in passato ha ospitato Papa Giovanni XXIII, riapre le sue porte per accogliere persone migranti che già lavorano e vivono stabilmente a Brindisi.

“È proprio in questo contesto che nasce ‘La Porta di Casa’.

Qui la porta non è un confine, ma un passaggio; non una barriera, ma un’apertura. Con questo progetto, vogliamo affermare che l’accoglienza non è solo un dovere, ma un’autentica opportunità di arricchimento reciproco” queste le parole accorate della Direttrice dell’Ufficio Diocesano Migrantes, Sabina Bombacigno.

“Casa Colibrì” è un nome ispirato ad un’antica storia africana che narra di un piccolo colibrì che, di fronte a un grande incendio, fa la sua parte trasportando gocce d’acqua nel becco. Il messaggio è chiaro: anche il più piccolo contributo, se unito a quello di altri, può fare una grande differenza.

Ed è proprio in questa ottica di solidarietà e di accoglienza che la Presidente Aloisia Lamberti, insieme ai Club Inner Wheel Francavilla Fontana, Appia Antica Mesagne, Club Rotary Brindisi “Valesio”, Rotary Club Brindisi, Club per l’UNESCO di Brindisi, Brindisi Cuore e Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia, si prefigge di raccogliere piccole gocce di solidarietà, affinché “La Porta di Casa” possa essere sempre aperta all’accoglienza, alle opportunità e all’amore nelle diversità.