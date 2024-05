Si parlerà di innovazione tecnologica in campo sanitario e del prezioso utilizzo della telemedicina nel corso del convengno dal titolo “Innovazione Tecnologica nella Asl di Brindisi: dalle grandi macchine alla telemedicina per una minore distanza dal territorio”. L’appuntamento è per martedì 14 Maggio, alle ore 18.30, nella sala conferenze dell’hotel Palazzo Virgilio di Brindisi.

L’incontro è stato voluto ed organizzato dai tre club Rotary di Brindisi “Rotary Club Brindisi Appia Antica”, “Rotary Club Brindisi Valesio” e “Rotary Club Brindisi”, con il fine di illustrare ai cittadini i nuovi strumenti messi in campo dall’ASL per migliorare i servizi alla salute. Saranno seduti al tavolo dei relatori il Direttore Generale Asl Brindisi Maurizio De Nuccio e l’Ing Daniele Paladini dell’unità operativa di Ingegneria Clinica che illustreranno le novità sulle apparecchiature in dotazione alle strutture sanitarie con particolare riguardo alla telemedicina.