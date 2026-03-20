Si è formalmente insediato l’Osservatorio per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Oria, un organismo permanente di coordinamento tra amministrazione comunale e Terzo Settore, volto a condividere strategie e monitorare l’attuazione del Programma UNICEF con tutti i soggetti che operano sul territorio a supporto di bambini e ragazzi.

L’Osservatorio rappresenta uno strumento permanente di partecipazione e raccordo tra amministrazione e società civile in materia di infanzia e adolescenza, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, finalizzate alla promozione di una cultura dei diritti dei minori, come previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Alla prima seduta di insediamento erano presenti gli Assessori Michele Locorotondo, Elena Marrazzi e Imma Torchiani, la coordinatrice dott.ssa Loredana D’Elia e tutti i componenti dell’Osservatorio, sia membri di diritto sia coloro che hanno aderito a seguito dell’avviso di interpello pubblico del 27 novembre scorso:

ASL di Brindisi (membro di diritto), rappresentata dal Direttore del Distretto Sanitario, dott. Gabriele Argentieri

Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate “Vincenzo Lilla” di Oria (membro di diritto)

Istituto Tecnico Economico Statale “Giovanni Calò” di Oria (membro di diritto)

Comitato Italiano UNICEF Italia, delegato al referente provinciale dott. Raffaele Romano

Centro Ippico Argentone

Associazione Culturale Annibale Maria Di Francia

L’ala Società Cooperativa Sociale

Centro Educativo Rogazionisti – Comunità CEdRo.

Durante l’incontro, è stato avviato il percorso condiviso di analisi dei bisogni e programmazione degli interventi, con un focus sulle principali sfide educative e sociali: benessere psicologico dei minori, prevenzione del disagio e della marginalità giovanile, rafforzamento del rapporto tra scuola, servizi e famiglie, oltre alla promozione di attività educative, culturali e sportive. La dott.ssa Loredana D’Elia, Funzionario del I Settore, ha illustrato lo stato di avanzamento del percorso di accreditamento avviato dall’Amministrazione due anni fa per rendere pienamente operativa la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, proponendo azioni concrete da sviluppare attraverso l’Osservatorio, con particolare attenzione al potenziamento delle reti territoriali e all’integrazione tra i servizi.

“Con l’istituzione di questo Osservatorio vogliamo costruire un modello stabile di collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni, capace di rispondere in modo concreto e coordinato ai bisogni delle nuove generazioni”, ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Elena Marrazzi.

Infine, è emersa con forza la necessità di un maggiore raccordo tra ambito sanitario e sociale, per garantire interventi tempestivi ed efficaci nei contesti di fragilità. L’incontro si è concluso con la volontà condivisa di dare vita a un modello collaborativo duraturo, capace di sostenere e accompagnare i bambini e gli adolescenti del territorio.