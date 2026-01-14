Da oltre cinquant’anni Italia Nostra opera in Puglia attraverso il coordinamento del Consiglio regionale e delle Sezioni territoriali, svolgendo attività di sensibilizzazione, conoscenza, tutela e denuncia, oltre a una costante partecipazione ai processi decisionali nelle sedi istituzionali – dalla Regione agli Enti locali, fino a scuole e università – e nel confronto con il tessuto sociale, culturale e professionale del territorio.

Lo scorso 9 gennaio, presso l’Università di Bari, si è riunito il Consiglio regionale pugliese dell’associazione per il rinnovo delle cariche sociali relative al triennio 2026–2028. I Presidenti delle Sezioni pugliesi, o i loro delegati, hanno eletto Presidente regionale l’arch. Ilaria Pecoraro (Sezione “Messapia”), Vice Presidenti il dott. Mario Fiorella (Sezione “Sud Salento”) e il dott. Nicola Pesante (Sezione “Foggia”), Segretaria la dott.ssa Luigia Filannino (Sezione di “Barletta”) e Tesoriera la prof.ssa Carmela Esposito (Sezione di “Vieste”).

In una fase particolarmente significativa per la Puglia, l’insediamento del nuovo Consiglio regionale di Italia Nostra assume un rilievo strategico, poiché consentirà di avviare un confronto strutturato con i nuovi organismi regionali – Presidente, Assessori, Consiglio, Commissioni e Direzioni di Dipartimento – per promuovere iniziative legislative, strumenti di programmazione e pianificazione, nonché per orientare l’utilizzo delle risorse necessarie alla tutela e alla gestione del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico.

L’obiettivo di Italia Nostra Puglia è rafforzare la propria presenza sul territorio, favorendo anche la nascita di nuove Sezioni e sviluppando forme di collaborazione con le istituzioni attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro tematici: educazione e formazione, architettura e pianificazione territoriale, rifiuti e risanamenti ambientali, parchi e riserve naturali, patrimonio culturale materiale e immateriale, comunità patrimoniali, studi e ricerche su artisti, architetti e fotografi pugliesi.

Nelle prossime settimane la nuova Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio direttivo, individuerà i responsabili di settore e avvierà un lavoro di confronto sui temi più urgenti legati alla tutela dei beni storico-culturali, paesaggistici e ambientali della Puglia, chiedendo un incontro al Presidente della Regione Puglia, on. Antonio Decaro, e agli Assessori competenti.

La Presidente del Consiglio regionale

arch. Ilaria Pecoraro

