Valtur Brindisi comunica di aver affidato a Jacopo Mulinacci l’incarico di preparatore fisico della prima squadra.

Nato il 28 febbraio 1990 a Figline Valdarno (FI), laureato in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2014, inizia la propria carriera nel settore giovanile della Mens Sana Siena e successivamente da assistente in Serie A. Durante l’esperienza senese vive la ripartenza del club a seguito dall’estromissione dalla massima serie e, nella stagione 2014/15, è il preparatore atletico della promozione in Serie A2.

Nella stagione successiva decide di sposare il progetto di uno dei settori giovanili più importanti nel panorama nazionale, Oxygen Bassano e, dopo un triennio in A1 femminile a San Martino di Lupari, torna a lavorare in Serie A2 alla Benedetto XIV Cento dove ha l’opportunità di lavorare con il neo DS biancoazzurro Giulio Iozzelli, che ritroverà a Brindisi nel corso della prossima stagione sportiva.

Mulinacci è reduce dall’ultimo biennio in cui ha ricoperto il ruolo del preparatore atletico della Pallacanestro Forlì.

Benvenuto in biancoazzurro Jacopo!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi