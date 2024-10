Nuovo rinforzo a disposizione di coach Domenico Iaia, che accoglie il terzino sinistro italo-uruguaiano Giovanni Capello, classe 2001, proveniente dal Centro Pontevedrès (con un brevissimo passaggio al Secchia Rubiera).

Il giovane atleta sudamericano, che ha scelto la maglia numero 24, è anche protagonista con la divisa della propria Nazionale, con cui, tra l’altro, ha disputato gli ultimi Mondiali di Polonia e Svezia, realizzando 11 reti.

Capello, alto 190 cm, potrà giocare già sabato contro il Brixen, nella gara in programma alle 19 nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto emozionato per le nuove sfide che mi attendono con la Junior Fasano. Si tratta di un’opportunità importante per me, che mi permetterà di continuare a migliorare. Metterò a disposizione il mio gioco, le mie capacità ed il mio consueto impegno al 110% per dare una mano al club ed ai miei compagni, con l’obiettivo fondamentale di ottenere risultati positivi”