Domenica 11 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Noicattaro, si sono svolte le Fasi Regionali di Qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti FIJLKAM, unica Federazione di Karate riconosciuta dal CONI. In gara circa 200 atleti, tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni, in rappresentanza di 49 società provenienti da tutta la Puglia.

A difendere i colori di Brindisi, l’ASD Metropolitan Karate ha schierato sette atleti, guidati dai Maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea. Prestazioni solide e risultati all’altezza delle aspettative per il team brindisino, che ha portato a casa diverse qualificazioni per le finali nazionali, in programma il 24 e 25 maggio al Centro Olimpico di Lido di Ostia.

Staccano il pass per i Campionati Italiani:

Simmini Nicolò (52 kg)

D’Errico Diego (57 kg)

Iaia Samuele (63 kg)

Marullo Matteo (Kata maschile)

Quarta Asia (42 kg), che conquista l’oro e il titolo di Campionessa Regionale per il terzo anno consecutivo.

Ottimi risultati anche nella recente Coppa Italia CSEN, svoltasi lo scorso 25 aprile al Palazzetto dello Sport di Pescara. Alla competizione nazionale promozionale, con numeri imponenti (oltre 2.200 atleti da 120 associazioni), la Metropolitan Brindisi si è presentata con 14 atleti agonisti e tre tecnici, distinguendosi per l’elevato livello tecnico nelle specialità Kata (forme) e Kumite (combattimento).

I risultati:

Medaglia di bronzo nel Kata Team Femminile per Corsa Sara, Cervellera Lucrezia e Delgado Nagualli

Quarta Asia, ancora protagonista, conquista l’argento nei 42 kg

Spinelli Teodoro si laurea Campione Italiano CSEN nei 52 kg, superando 27 concorrenti e vincendo 5 incontri consecutivi

La storica realtà marziale brindisina prosegue così la propria attività con determinazione, tra allenamenti e programmazione, nella doppia sede della Palestra New Phisiodinamic e del PalaZumbo, in vista dei numerosi impegni regionali, nazionali e internazionali in calendario.