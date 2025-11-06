

Continua a crescere l’interesse per il karate nel Brindisino, con sempre più giovani atleti pronti a distinguersi sulle pedane nazionali. Tra le realtà più attive del territorio spicca la Metropolitan Karate Brindisi, che ha portato due dei suoi giovanissimi rappresentanti ai Campionati Italiani Esordienti FIJLKAM.

La Fase Regionale di Qualificazione, riservata agli atleti delle classi Esordienti (12-13 anni), si è svolta domenica 5 ottobre a Foggia, sotto l’egida del Comitato Regionale FIJLKAM Puglia – Settore Karate, che ha curato con precisione l’organizzazione dell’evento.

Ottimi i risultati per il team brindisino:

Alice Tedesco, medaglia d’oro nella categoria -50 kg femminile e nuovo Titolo di Campionessa Regionale;

Teo Spinelli, argento nella -53 kg maschile;

Virginia D’Apolito, settima classificata nella -66 kg femminile.

Grazie a questi risultati, Tedesco e Spinelli hanno conquistato l’accesso ai Campionati Italiani Esordienti, disputati a Ostia il 25 e 26 ottobre 2025. Qui i giovani atleti, guidati dai maestri Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea, hanno affrontato con determinazione la competizione nazionale, superando sedicesimi e ottavi di finale, ma senza riuscire a centrare il podio.

Un’esperienza comunque preziosa per la Metropolitan Karate Brindisi, che conferma la solidità del proprio percorso formativo e la qualità del vivaio, proiettato verso traguardi sempre più ambiziosi.